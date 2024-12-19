"فاو" تعلق مهام بعثاتها الميدانية في سوريا بسبب الوضع الأمني

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، يوم الخميس، عن تعليق أعمال بعثاتها الميدانية لتقييم القطاع الزراعي في سوريا بسبب ما يمر به البلد.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة إيرينا أوتكينا، لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، إنه "تم تعليق عمل البعثات الميدانية مؤقتاً حتى يتحسن الوضع الأمني في سوريا. نستخدم هذه الفترة للتركيز على الاستعدادات للتدخلات المقبلة مع الأمم المتحدة على نطاق أوسع لضمان الاستعداد لاستجابة منسقة".

وأضافت أن المنظمة تراقب الوضع الأمني عن كثب وهي على استعداد لتقييم الوضع في قطاع الزراعة حالما يسمح الوضع في سوريا.

وبينت "بدأنا بإجراء تقييم داخلي باستخدام مصادرنا الخاصة للمعلومات لجمع البيانات الهامة وإرساء الأسس لتدخلات فعالة. وبمجرد أن تسمح الظروف، سنجري تقييماً سريعاً على الأرض للتحقق من صحة النتائج التي توصلنا إليها وضمان استجابة أكثر استهدافاً".

وشددت أوتكينا على أن المنظمة ستواصل استخدام خبرتها الفنية لمساعدة الشعب السوري.