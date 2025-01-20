حماس: الأسيرات الإسرائيليات سالمات والأسرى الفلسطينيون تحت الإهمال

شفق نيوز/ قالت حركة "حماس" اليوم الاثنين، إنها سلمت الأسيرات الإسرائيليات بكامل صحتهن، مستنكرة "إهمال العدو للأسرى الفلسطينيين"، معتبرة أن ذلك "يجسد الفارق بين قيم المقاومة وهمجية الاحتلال".

وأضافت "حماس" في بيان: "نبارك لشعبنا وأمتنا وأحرار العالم تحرير الدفعة الأولى من أسيراتنا وأسرانا من سجون الاحتلال"، مشيرة إلى أن "مشاهد فرح أبناء شعبنا خلال استقبال الأسرى يؤكد مجددا الالتفاف الجماهيري حول المقاومة".

وأشادت الحركة بـ "جموع شعبنا الحاشدة التي خرجت لاستقبال الأسرى المحررين رغم إجراءات الاحتلال القمعية"، مؤكدة أنه "إعلان تحد للاحتلال".

وجددت الحركة "عهد الوفاء لأسرانا بالحرية الكاملة على طريق تحرير أرضنا ومقدساتنا ودحر الاحتلال الفاشي"، قائلة: "نقف إجلالا لتضحيات شعبنا العظيم في غزة ومقاومتنا المظفرة التي أثبتت أنها لن تنسى أسراها".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في غزة أمس الأحد حيز التنفيذ في تمام الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي.

وشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق السكنية في القطاع، وتعليق حركة الطيران الإسرائيلي فوق غزة لمدة 12 ساعة، وعودة جزئية للنازحين جنوبا وشمالا، وتدفق المساعدات الإنسانية، وتبادل 3 أسيرات إسرائيليات مقابل 90 أسيرا فلسطينيا.

هذا وتحدثت أسيرات فلسطينيات محررات عن تجاربهن المريرة في السجون الإسرائيلية، حيث واجهن القمع والتعذيب النفسي حتى اللحظات الأخيرة قبل الإفراج عنهن.