غوتيريش يرحب باتفاقيات الرياض: مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي العالمي

شفق نيوز/ رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، بالاتفاقيات التي توصل إليها المشاركون في المشاورات بالرياض، بما يخص الشحن البحري في البحر الأسود، الذي يساهم بالأمن الغذائي.

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ذلك ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، قائلاً: "يرحب الأمين العام بالمناقشات والتقارير المتعلقة بالالتزامات التي تم التعهد بها في السعودية".

وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاقيات بشأن الشحن في البحر الأسود سيكون مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي العالمي وسلاسل التوريد، مما يعكس أهمية طرق التجارة من أوكرانيا وروسيا.

وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة تعمل "بشكل متواصل" في هذا الاتجاه، مذكراً بأنه في شباط/ فبراير من العام الماضي، أرسل الأمين العام رسائل إلى روسيا وتركيا وأوكرانيا تتضمن اقتراحاً للملاحة الآمنة والحرة في البحر الأسود.

وكان الكرملين قال في بيان أصدره حول نتائج المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض يوم الاثنين الماضي، إن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على وضع تدابير لتنفيذ الاتفاقيات بين رئيسي البلدين بشأن حظر الضربات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوماً، اعتبارا من 18 آذار/ مارس الجاري، مع إمكانية تمديد الاتفاقية والانسحاب منها في حالة عدم امتثال أحد الطرفين.

كما اتفقت الولايات المتحدة وأوكرانيا على ضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود مع تجنب استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية.