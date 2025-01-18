غزة.. 23 قتيلاً و83 مصاباً خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ شهد قطاع غزة، يوم السبت، مقتل 23 شخصاً وإصابة 83 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لمصادر طبية في غزة، فإن حصيلة الهجوم الإسرائيلي ارتفعت على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 46,899 قتيلا و110,725 مصاباً

كما قالت المصادر الطبية، إنه "في اليوم 470 للحرب على قطاع غزة، ارتكب الجيش الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، أدت إلى استشهاد 23 مواطنا، وإصابة 83 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأشارت المصادر، إلى أن "العديد من القتلى ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وكشفت وزارة الخارجية القطرية، في وقت سابق من اليوم السبت، عن بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صباح يوم غد الأحد.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بأن 35 طفلا فلسطينيا قتلوا يوميا في قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، إنه بحسب البيانات الطبية فإن 15 ألف طفل قتلوا منذ 7 أكتوبر 2023.