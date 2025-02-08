غزة.. استعدادات لتبادل خامس للأسرى وكشف أبرز الأسماء

شفق نيوز/ أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، يوم السبت، عن أسماء الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس.

وأوضح المكتب أن هذه الدفعة تضم 183 أسيرًا، بينهم 18 محكومًا بالمؤبد، و54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية، و111 أسيرًا من غزة اعتقلهم الجيش الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر.

وتضم القائمة عدداً من الأسماء البارزة، من بينهم:

-حاتم الجيوسي، أحد مؤسسي كتائب الأقصى والذي كان له دور في عمليات خلال الانتفاضة الثانية، ويقضي ستة أحكام بالسجن مدى الحياة.

-شادي البرغوثي، المحكوم عليه بالسجن لمدة 27 عامًا، والذي أُدين بالمشاركة في هجمات داخل إسرائيل.

-علي حرب، من سكان قرية دورا، الذي كان يقضي حكمًا بالسجن بتهمة الانتماء إلى خلية نشطت في إنتاج مواد متفجرة، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

-جمال الطويل، أحد القياديين البارزين في حماس، والذي اعتُقل عام 2021 في رام الله، بعد اتهامه بالمشاركة في إعادة تنظيم نشاط الحركة في الضفة الغربية.

-إياد أبو شهيد، الذي أدين بالتخطيط والتجهيز لهجمات داخل إسرائيل عام 2004.

-يوسف المبحوح، المعتقل منذ عام 2006، والذي أُدين بتهم تتعلق بإطلاق الصواريخ والعمل ضمن أنفاق في قطاع غزة، كما نُسبت إليه محاولة اعتداء على أحد حراس السجن أثناء فترة اعتقاله.

وبدأت حركة "حماس" نشر عناصرها المسلحة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت؛ استعداداً لإطلاق عملية تبادل الرهائن الخامسة مع إسرائيل.

وللمرة الأولى ستتم عملية تسليم 3 رهائن إسرائيليين للصليب الأحمر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في ظل تحليق الطيران الإسرائيلي.

وانتشر المئات من ملثمي الجناح المسلح لحركة "حماس" في شوارع المدينة واصطفت العشرات من المركبات التابعة لهم تأهباً لبدء التبادل.

ويشهد قطاع غزة حالة من الترقب الحذر منذ مساء الجمعة عشية تسليم 3 أسرى إسرائيليين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المؤسسة الأمنية أكدت أنها ستمنع اليوم أي مسيرات احتفالية بخروج الأسرى الفلسطينيين بعد التبادل.

وبسبب تأخر "حماس" بتسليم قائمة أسماء الرهائن الثلاثة المزمع إطلاق سراحهم اليوم، هددت إسرائيل برد شديد على أي انتهاك للاتفاق.