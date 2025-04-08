غزة.. ارتفاع عدد ضحايا الصحفيين إلى 212 منذ بدء الحرب الإسرائيلية

شفق نيوز/ كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الضحايا من الصحفيين إلى 212 قتيلاً منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وذكر المكتب، في بيان رسمي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الارتفاع الأخير في عدد الضحايا جاء بعد الجريمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية باستهداف خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر في خان يونس، والتي أسفرت عن استشهاد الصحفيين حلمي الفقعاوي وأحمد منصور، مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

ودان المكتب الإعلامي، بحسب البيان، "الاستهداف المتعمد للصحفيين الفلسطينيين"، مطالباً الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، وكافة الهيئات الإعلامية والحقوقية الدولية، بـ "التحرك العاجل لإدانة هذه الجرائم ووقف مسلسل القتل الممنهج الذي يتعرض له الصحفيون في غزة".

كما حمل البيان، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول الداعمة له، وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، "المسؤولية الكاملة عن استمرار الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجريمة إبادة جماعية".

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بحرية الصحافة، إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على محاسبة إسرائيل وملاحقتها أمام المحاكم الدولية المختصة، ووقف جرائمها بحق الإعلاميين".