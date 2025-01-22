غزة.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 47,107

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 47,107، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.

وقالت مصادر طبية، إن "حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,147 جريحا، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي البري والجوي والبحري".

وأشارت المصادر إلى أن "72 جثمانا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة أمس، منهم 68 انتُشلت جثامينهم، كما قتل مواطن متأثرا بإصابته"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كذلك وصلت 56 إصابة إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت المصادر أن "عدداً من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم".