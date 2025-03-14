أغراها بـ"الحلوى".. رجل سبعيني "يعتدي جنسياً" على طفلة في مصر

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام مصرية، يوم الجمعة، بقيام رجل سبعيني بـ"اعتداء جنسي" على طفلة لم تتجاوز السبع سنوات من العمر بعدما أغراها ببعض الحلوى.

وقال محامي الطفلة المجني عليها، حمادة عبيد، إن "الطفلة توجهت لأحد المحال المجاورة لمسكنها بمنطقة العزبة الغربية بمرسى مطروح لشراء بعض المستلزمات، فتقابلت مع صاحب المحل وهو في العقد السابع من العمر".

وأضاف أن "المسن استدرج الطفلة داخل المحل وأعطاها حلوى وقام برفع ملابسها ووضع يده على مناطق عفتها ما تسبب بإصابات لها، وعند عودة الطفلة لمنزلها لاحظت والدتها تألم الصغيرة، فقامت بالتوجه على الفور إلى المستشفى وعند فحصها وسؤال الطفلة علمت الأم ما حدث".

وتوجهت والدة الطفلة إلى قسم شرطة مطروح وحررت محضراً بالواقعة وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة.

ووفقاً للتقرير الصادر عن مستشفى النساء، فقد تم تشخيص تهتكات وخدوش وجروح بالمنطقة المذكورة، موضحاً أنه سيتم عرض المجني عليها على الطب الشرعي يوم غد السبت.