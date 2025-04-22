"غرامة وسجن".. السعودية تحذر الحجاج والمعتمرين المتأخرين عن المغادرة

شفق نيوز/ حذرت السلطات السعودية، يوم الثلاثاء، الحجاج والمعتمرين من فرض غرامات مالية على الوافدين المتأخرين عن المغادرة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى الترحيل، بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المعتمدة في المملكة.

وكانت الداخلية السعودية قد أعادت، الجمعة الماضية، التذكير بالموعد النهائي المحدد لمغادرة جميع المعتمرين البلاد، والذي يصادف 29 نيسان الجاري، موضحة أنه سيتم وقف إصدار تصاريح العمرة حتى 10 حزيران المقبل، مع منع الدخول أو البقاء في مدينة مكة لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء القادمين بتأشيرة حج.

وفي وقت سابق، كشفت الداخلية السعودية عن فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في الإبلاغ عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته.