غارتان إسرائيليتان جنوبي لبنان تقتل سوريين وتصيب اثنين بينهما لبناني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء يوم الاثنين، عن مقتل سوريين اثنين وإصابة لبناني، في غارة إسرائيلية على طريق الدردارة الخيام جنوبي البلاد، في حين أصيب شخص بغارة أخرى في بلدة بيت ليف.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن "قتيلين سوريين وجريح لبناني سقطوا في غارة إسرائيلية على طريق الدردارة الخيام جنوبي البلاد، كما تم تسجيل جريح في الغارة الإسرائيلية الثانية على بلدة الطيبة جنوبي البلاد".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية "بسقوط قتيلين سوريين كانا على دراجة نارية وإصابة مواطن في غارة معادية على طريق الدردارة".

كما أفادت مواقع إخبارية بإصابة شخص إثر غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة بيت ليف جنوب لبنان.

ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه في وقت سابق، من اليوم الاثنين "هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي محمد عدنان منصور، قائد مدفعية حزب الله في منطقة الطيبة جنوب لبنان، وقتله".

هذا وشنت مسيرة إسرائيلية غارة على تلة الكنيسة بين الطيبة ورب ثلاثين جنوب لبنان مستخدمة قنابل صوتية، في وقت لوحظ تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية من نوع هرمز 900 مسلحة في أجواء قرى قضاء صور، على مستوى منخفض جدا.