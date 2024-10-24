غارة إسرائيلية عنيفة تخلف حريقا كبيراً في الضاحية الجنوبية

‎شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام عربية، مساء الخميس، بشنّ الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة الشويفات العمروسية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

‎ووفق وسائل إعلامية، فإن الغارة على منطقة الشويفات العمروسية خلفت حريقا كبيراً في أحد المباني المستهدفة.

‎وجاءت الغارة الإسرائيلية بعد إنذار من الجيش الإسرائيليلسكان مبان في منطقتي الشويفات العمروسية وحارة حريك بالضاحية الجنوبية، لإخلائها تمهيدا لاستهدافها.

‎واندلع الصراع بين إسرائيل والجماعة منذ عام حين بدأ حزب الله في إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل دعما لحركة "حماس"، مع بداية حرب غزة.

‎وتصاعد الصراع في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن قصفت إسرائيل جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت وسهل البقاع، وقتلت عددا من كبار قادة الحزب، ودفعت بقوات عبر الحدود.