غارة إسرائيلية عنيفة تخلف حريقا كبيراً في الضاحية الجنوبية
شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام عربية، مساء الخميس، بشنّ الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة الشويفات العمروسية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
ووفق وسائل إعلامية، فإن الغارة على منطقة الشويفات العمروسية خلفت حريقا كبيراً في أحد المباني المستهدفة.
وجاءت الغارة الإسرائيلية بعد إنذار من الجيش الإسرائيليلسكان مبان في منطقتي الشويفات العمروسية وحارة حريك بالضاحية الجنوبية، لإخلائها تمهيدا لاستهدافها.
واندلع الصراع بين إسرائيل والجماعة منذ عام حين بدأ حزب الله في إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل دعما لحركة "حماس"، مع بداية حرب غزة.
وتصاعد الصراع في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن قصفت إسرائيل جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت وسهل البقاع، وقتلت عددا من كبار قادة الحزب، ودفعت بقوات عبر الحدود.