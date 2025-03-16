غارة إسرائيلية تخلف قتيلاً وجريحاً جنوب لبنان

شفق نيوز/ أسفرت غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية عن مقتل شخص وإصابة آخر، بعدما استهدفت سيارتهما على طريق بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت الوكالة أن الهجوم وقع في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، حيث أطلقت المسيّرة صاروخًا موجهًا على مركبة رباعية الدفع من نوع X5، ما أدى إلى وقوع إصابات في المكان.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الاستهداف طال "عنصرين من حزب الله"، زاعمًا أنهما كانا يعملان كمراقبين ومتورطين في توجيه عمليات عسكرية في منطقتي ياطر وميس الجبل.

وأضاف الجيش، في بيان نقلته وسائل إعلام عبرية، أن هذه العمليات تمثل "خرقًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان".