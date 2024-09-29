غارة اسرائيلية تستهدف ميناء الحديدة في اليمن

شفق نيوز/ اعلنت اذاعة الجيش الاسرائيلي يوم الأحد، قيام سلاح الجو بشن غارات على أهداف في اليمن.

وذكر شهود عيان أن النيران اندلعت في عدة أهداف داخل ميناء الحديدة اليمني الذي تسيطر عليه حركة انصار الله اليمنية (الحوثيون).

في 20 تموز الماضي؛ قال الجيش الاسرائيلي في بيان إن مقاتلات إسرائيلية قصفت أهدافاً عسكرية للحوثيين بمنطقة ميناء الحديدة في اليمن "رداً على مئات الهجمات التي طاولت إسرائيل في الأشهر الأخيرة".

كما أضاف المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في تصريح متلفز أن الميناء الذي هاجمه الطيران الإسرائيلي يستخدم "طريق إمداد رئيسياً لإيصال الأسلحة الإيرانية من إيران إلى اليمن، بدءاً بالمسيرة التي استخدمت في الهجوم صباح الجمعة" في تل أبيب.

كذلك أكد أن ضربات السبت "نفذها الجيش الإسرائيلي بمفرده"، مردفاً أن إسرائيل "أبلغت أصدقاءها" بالأمر.