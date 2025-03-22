غارات أمريكية تستهدف ميناءين في اليمن

شفق نيوز/ جددت مقاتلات أمريكية، فجر الأحد، قصف ميناءين بمحافظة الحديدة غرب اليمن، بعد ساعات من استهداف لمطار الحديدة الدولي ومناطق أخرى.

وتعرض ميناء الحديدة للاستهداف، كما تعرض ميناء الصليف الذي يبعد عن المدينة من ناحية الغرب بنحو 60 كم لغارات أيضًا.

وأكدت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن "عدوانا أمريكيا استهدف ب3 غارات مطار الحديدة الدولي". ولم تقدم تفاصيل عن وقوع أضرار أو إصابات.

وبدأت الولايات المتحدة السبت الماضي، هجوما عنيفا على الحوثيين، وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بــ"الجحيم" ردا على هجمات الجماعة اليمنية في البحر الأحمر.