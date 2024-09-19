غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان

شفق نيوز/ نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر عسكرية، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفَّذ عند ساعات الفجر سلسلة مكثفة على بضع بلدات في المنطقة الحدودية .

وذكرت المصادر أن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفَّذ خلال فترة نحو نصف ساعة 11 غارة جوية على بضع بلدات في القطاعين الشرقي والأوسط من المنطقة الحدودية بجنوب لبنان، وشملت الغارات بلدات ميس الجبل وعيترون والخيام وشيحين والطيبة وبليدا".

وأضافت المصادر أن "هذه الغارات ترافقت مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بضع بلدات في القطاعين الشرقي والغربي في ظل تحليق مكثف للطيران المسيََّر في أجواء معظم مناطق جنوب لبنان".

ويتبادل و القصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ الـ 8 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على خلفية الحرب الدائرة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، وسط مخاوف دولية من تصاعد المواجهات إلى حرب واسعة.

وأوقعت المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل منذ اندلاعها مئات القتلى والجرحى، وهجّرت آلاف المدنيين على جانبي الحدود.