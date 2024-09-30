غارات إسرائيلية جديدة على معبر سوري ومناطق في لبنان

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، يوم الاثنين، بأن غارة إسرائيلية استهدفت معبر جديدة يابوس السوري الحدودي ومناطق متفرقة من لبنان مخلفة قتلى وجرحى.

وقالت تقارير، إن القوات الإسرائيلية تواصل استهداف مناطق متفرقة من لبنان حيث شنت فجر اليوم غارات عنيفة استهدفت منطقة الهرمل في البقاع الشرقي وبلدة الغازية في قضاء صيدا جنوب لبنان وبلدات عبا ارزون وشحور جنوب لبنان.

وأسفرت الغارة على الهرمل شرق لبنان عن مقتل 10 أشخاص وجرح 20 آخرين.

كما أسفر استهداف إسرائيلي لمركز الدفاع المدني للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة سحمر بالبقاع الغربي عن وقوع قتلى وجرحى

وأيضا أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بوقوع إصابات من جراء غارة إسرائيلية على مخيم البص قرب صور جنوبي لبنان

وأمس الأحد، استهدفت مسيرة إسرائيلية بالصواريخ فيلا للفرقة الرابعة قرب بلدة يعفور في ريف دمشق، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ووفقا للمرصد السوري، فإن الفيلا كان يتردد إليها قيادات في حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وقال المرصد "إن رسائل تحذيرية وصلت إلى ماهر الأسد في حال نقل السلاح من مخزون الفرقة الربعة إلى لبنان سيكون ضمن بنك أهداف الضربات الإسرائيلية".

وأفادت مصادر طبية، بمقتل 109 أشخاص وإصابة 364 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في الأراضي اللبنانية.