غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان تسفر عن قتلى وجرحى

شفق نيوز/ شنت الطائرات الإسرائيلية، صباح الخميس، عدة غارات استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

وأفادت مصادر بأن القصف طال بلدات كفرتبنيت وكفرمان والنبطية، بالإضافة إلى منطقة الكرك في البقاع الشرقي، مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين.

كما شملت الغارات الإسرائيلية، التي نفذت خلال ساعات الفجر، بلدات يحمر، سمحر، ولبايا في البقاع الغربي، إضافة إلى منطقة عريض دبين في قضاء مرجعيون.

وتشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية تبادلًا للقصف بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وصعّدت إسرائيل من ضرباتها منذ يوم الإثنين، معلنة تنفيذ مئات الغارات يوميًا على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان وشرقه.

في المقابل، أعلن حزب الله الردّ على هذه الغارات بإطلاق صواريخ تستهدف مناطق ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل.

وكشف وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن الغارات الجوية الإسرائيلية يوم الإثنين وحده أدت إلى مقتل 558 شخصًا، معظمهم من المدنيين العزل، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1800 شخص، مسجلة أعلى حصيلة يومية للقتلى في لبنان منذ الحرب الأهلية (1975-1990).