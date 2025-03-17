غارات إسرائيلية تستهدف مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، أنه شن غارات استهدفت مقر قيادة تابعا لقوة "الرضوان" ومباني أخرى يستخدمها "حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "أغار الجيش في الساعات الأخيرة على مقر قيادة تابع لقوة الرضوان، بالإضافة إلى مباني التي يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان".

وأضاف المتحدث، أن "وجود بنى تحتية ارهابية من هذا النوع يشكل خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مشددا أن جيشه "سيتحرك ضدها".

وأكد أن جيشه "سيهاجم مخربين مسلحين في جنوب لبنان وسيعمل لإزالة أي تهديد".