غارات اسرائيلية "عنيفة" في ضاحية بيروت

شفق نيوز/ شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الجمعة، غارات جديدة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مقاتلات إسرائيلية شنت "غارتين عنيفتين جدا" على منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية.

وأضافت أن المقاتلات الإسرائيلية شنت كذلك غارة على منطقة الحدث قرب الجامعة اللبنانية بالضاحية الجنوبية.

وقالت وسائل إعلام ان الطيران الحربي الاسرائيلي شن مساء الجمعة 8 غارات على الضاحية، ولم تتضح على الفور الأهداف التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية.