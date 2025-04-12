عُمان: المحادثات الأمريكية الإيرانية كانت "ودية"

شفق نيوز/ أكد وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، اليوم السبت، أن المحادثات التي جرت بين وفدي الولايات المتحدة وإيران كانت ذات طابع ودي، وساعدت على تقريب وجهات النظر.

وقال البوسعيدي: "المحادثات الإيرانية الأمريكية بمسقط جرت في جو ودي يسهم في تقريب وجهات النظر وتحقيق السلام والاستقرار وسنواصل العمل لتحقيق هذا الهدف".

ووفقا لما أوردته قناة التلفزيون الإيراني الرسمية، اتفقت إيران والولايات المتحدة على إجراء المزيد من المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي الأسبوع المقبل.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أيضا أن مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي "تحدثا بإيجاز بحضور وزير الخارجية العُماني" في نهاية المحادثات، ما يُعد تواصلا مباشرا بين البلدين اللذين يشهدان توترا منذ عقود.

واستغرقت المحادثات أكثر من ساعتين، وعُقدت في ضواحي سلطنة عُمان، وانتهت حوالي الساعة 05:50 مساء بالتوقيت المحلي، بعد أن بدأت في حوالي الساعة 03:30 مساء.

يشار إلى أن رهانات هذه المفاوضات لا يمكن أن تكون أعلى بالنسبة للبلدين اللذين يقتربان من نصف قرن من العداء. فقد هدد ترامب مرارا بشن ضربات جوية تستهدف البرنامج النووي الإيراني إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، في حين يُحذر المسؤولون الإيرانيون بشكل متزايد من أنهم قد يسعون لامتلاك سلاح نووي باستخدام مخزونهم من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من درجة تصنيع الأسلحة.