عون وبري يدعوان الجنوبيين إلى ضبط النفس: السيادة فعل لا شعارات

شفق نيوز/ دعا رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، سكان القرى الجنوبية إلى ضبط النفس، على خلفية تطور الأحداث في جنوب لبنان.

وقال عون: "أشارك أهلنا في الجنوب فرحة انتصار الحق وأدعوهم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة".

وقال الرئيس عون لأهل الجنوب: "سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة وأنا أتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوقكم وكرامتكم".

بدوره أدان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، يوم الأحد، استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة لبنان وخرق بنود وقف إطلاق النار.

وقال بري في تصريحات له اليوم، إن "إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على المدنيين العزّل يؤكد أن إسرائيل تمعن في انتهاك سيادة لبنان وخرقها لبنود وقف إطلاق النار."

كما توجه بري بتحية إجلال وتقدير لأبناء القرى الحدودية اللبنانية الجنوبية، قائلاً: "لا زلنا نزف الشهيد تلو الشهيد على مساحة الجنوب والبقاع والضاحية وكل الوطن. طوبى للأمهات، طوبى لكم أيها الجنوبيون، يا حراس حدود أرضنا وسيادتنا واستقلالنا."

وأكد بري للجنوبيين: "أنتم اليوم تثبتون أن السيادة هي فعل يُعاش وليست شعارات تلوكه الألسن. فعلكم اليوم أكد أن مقاييس الوطنية والانتماء للبنان، الوطن والرسالة والحرية، هو أنتم وهي الأرض التي تقفون عليها. فعلكم اليوم يؤكد أن وطناً يمتلك عزيمة كعزيمتكم وبأساً كالجمر لا يداس كبأسكم هو وطن لا بد أن ينتصر."

من جانبها، دعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى ضبط النفس واتباع توجيهات الوحدات العسكرية حفاظًا على سلامتهم.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت عن مقتل لبنانيين اثنين وإصابة 31 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية أثناء محاولتهم العودة إلى قراهم في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الحصيلة قد ترتفع.

وذكرت أن الجيش الإسرائيلي استهدف المدنيين برشقات نارية وقذائف، بينما حاول الأهالي عبور الأسلاك الشائكة أو الدخول بسياراتهم رغم التحذيرات.

واستمر الجيش الإسرائيلي في منع العودة عبر رفع سواتر ترابية واعتقال شابين.

وتأتي هذه التطورات بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا لانسحاب الجيش الإسرائيلي، وفقًا لاتفاق وقف النار، والذي لم يتم تنفيذه بالكامل.