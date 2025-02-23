عون لوفد إيراني رفيع: لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه

شفق نيوز/ قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم الأحد، إن بلاده تعبت من حروب الآخرين على أراضيها، جاء ذلك خلال استقباله وفداً إيرانياً رفيعاً.

وبحسب بيان رئاسي، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد استقبل عون في قصر بعبدا، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والسفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، مع وفد مرافق، وذلك في حضور وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي.

ووجه عون حديثه للوفد الإيراني، "أوافقكم الرأي بعدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأفضل مواجهة لأي خسارة أو عدوان هي وحدة اللبنانيين".

كما أكد عون، حرص لبنان على "إقامة أطيب العلاقات مع طهران، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين"، مشيراً إلى أن "لبنان دفع ثمناً كبيراً دفاعاً عن القضية الفلسطينية".

ونوّه الرئيس عون، بما صدر عن قمة الرياض الأخيرة والتي شاركت فيها إيران، لاسيما "تأكيد حل الدولتين بالنسبة الى القضية الفلسطينية، وعلى أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للفلسطينيين".

وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركة الوفد الايراني في تشييع جنازة الأمين العام الراحل لحزب الله، حسن نصر الله.

من جانبه، شدد قاليباف على "وحدة الأراضي اللبنانية وسلامتها وسيادة الدولة عليها"، مشيرا إلى أن "بلاده تدعم أي قرار يتخذه لبنان بعيدا عن أي تدخل خارجي في شؤونه".