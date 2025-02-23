عون لوفد إيراني رفيع: لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه

عون لوفد إيراني رفيع: لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه
شفق نيوز/ قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم الأحد، إن بلاده تعبت من
حروب الآخرين على أراضيها، جاء ذلك خلال استقباله وفداً إيرانياً رفيعاً.
وبحسب بيان رئاسي، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد استقبل عون في قصر
بعبدا، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي،
والسفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، مع وفد مرافق، وذلك في حضور وزير
الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي.
ووجه عون حديثه للوفد الإيراني، "أوافقكم الرأي بعدم تدخل الدول في
الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأفضل مواجهة لأي خسارة أو عدوان هي وحدة
اللبنانيين".
كما أكد عون، حرص لبنان على "إقامة أطيب العلاقات مع طهران، لما
فيه مصلحة البلدين والشعبين"، مشيراً إلى أن "لبنان دفع ثمناً كبيراً
دفاعاً عن القضية الفلسطينية".
ونوّه الرئيس عون، بما صدر عن قمة الرياض الأخيرة والتي شاركت فيها
إيران، لاسيما "تأكيد حل الدولتين بالنسبة الى القضية الفلسطينية، وعلى أن
السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للفلسطينيين".
وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركة الوفد الايراني في تشييع جنازة الأمين
العام الراحل لحزب الله، حسن نصر الله.
من جانبه، شدد قاليباف على "وحدة الأراضي اللبنانية وسلامتها وسيادة
الدولة عليها"، مشيرا إلى أن "بلاده تدعم أي قرار يتخذه لبنان بعيدا
عن أي تدخل خارجي في شؤونه".