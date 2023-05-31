عن 83 عاماً.. آل باتيشنو ينتظر طفلاً من العشرينية نور آلفلاح

ينتظر الممثل الشهير آل باتشينو، الذي يبلغ من العمر 83 عاما، طفلا من حبيبته المنتجة الكويتية الأمريكية نور الفلاح، التي تبلغ من العمر 29 عاما، وفقا لما ذكر موقع "TMZ " الأمريكي المختص بأخبار المشاهير.

وحسب الموقع فإن "شرارة الحب اشتعلت بين آل باتشينو والفلاح التي تصغره بـ53 عاما مع بداية انتشار وباء كورونا 2020، إلا أنهما شوهدا للمرة الأولى في عشاء رومانسي بأحد المطاعم 2022".

ومن المعروف عن آل باتشينو أنه عازف عن الزواج؛ إذ لم يدخل القفص الذهبي إطلاقا، إلا أنه رزق بـ3 أطفال من علاقات سابقة.

ونور الفلاح هي منتجة أفلام أمريكية من أصل كويتي، تبلغ من العمر 29 عاما، حصلت على شهادة بكالوريوس بالفنون السينمائية من جامعة جنوب كاليفورنيا، ولاحقا نالت شهادة ماجستير في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من جامعة كاليفورنيا.

وذكرت صحف أمريكية أن نور واعدت في 2017، ميك جاغر البالغ من العمر 79 عاما، وهو عضو فرقة "رولينغ ستون"، ولاحقا واعدت الملياردير والمستثمر الأمريكي نيكولاس بيرغورين البالغ من العمر 62 عاما.

ووفق مجلة Page Six تنحدر نور من عائلة غنية، وتم تسجيلها كمنتجة للمرة الأولى بعد إصدار فيلمها القصير La petite Mort في عام 2019.