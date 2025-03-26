عمليات البحث مستمرة.. فقدان 4 جنود أمريكيين في ليتوانيا

شفق نيوز/ أعلنت القيادة الأميركية في أوروبا وجيش ليتوانيا، يوم الأربعاء، فقدان 4 جنود أميركيين خلال تدريبات عسكرية في ليتوانيا.

ونشرت قوات ليتوانية وأجنبية إلى جانب طائرات مروحية من القوات الجوية وحرس الحدود للبحث عن الجنود المفقودين.

ووقع الحادث أثناء تدريب عسكري في ميدان تدريب شرق ليتوانيا.

وقال الجيش الليتواني في بيان: "تم تحديد مكان الحادث المحتمل وتجري حاليا عملية بحث وإنقاذ".

وأكد مكتب الشؤون العامة للجيش الأميركي في أوروبا وإفريقيا في بيان أن الجنود "كانوا يجرون تدريبا تكتيكيا مقررا وقت وقوع الحادث".

وتستضيف ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، أكثر من ألف جندي أميركي ينتشرون بالتناوب.