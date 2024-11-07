"على مضض".. بيل وهيلاري كلينتون يهنئان ترامب

شفق نيوز/ هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته، المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، الرئيس المنتخب دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس بعد فوزهما في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال الزوجان في بيان مشترك على منصة "إكس": "لقد خاضت كامالا هاريس وتيم والز حملة إيجابية تتطلع للمستقبل، وكنا فخورين بهما". وأضافا: "لقد صوت الشعب الأمريكي، وسيكون ترامب وفانس الرئيس ونائب الرئيس المقبلين للولايات المتحدة. نتمنى لهما التوفيق ونأمل أن يحكما البلاد بنزاهة نيابة عن الجميع".

وأكد البيان على أهمية توحيد الصفوف، حيث جاء فيه: "يجب أن نتذكر أن أمريكا أكبر من نتائج أي انتخابات، وأن جهودنا كمواطنين الآن ستحدد إن كنا سنتقدم للأمام أو نتراجع. مستقبل بلدنا يعتمد على قدرتنا على حل مشاكلنا واغتنام الفرص معًا".

يذكر أن هيلاري كلينتون، التي واجهت هزيمتها أمام ترامب في انتخابات 2016، عايشت هذه المرة خسارة نائبة الرئيس كامالا هاريس، لتكون ثانية النساء التي تخسر السباق الرئاسي أمامه.

المصدر: موقع RT الروسي + وسائل إعلام أمريكية