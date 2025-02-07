على متنها 10 أشخاص.. اختفاء طائرة ركاب فوق ألاسكا

شفق نيوز/ أفاد مسؤولون، يوم الجمعة، باختفاء طائرة من طراز "Cessna 208B Grand Caravan" بالقرب من مدينة نومي في ألاسكا، بعد ظهر يوم أمس الخميس.

وكانت الطائرة، المملوكة لشركة "Bering Air"، في رحلة من مدينة أونالاكليت إلى نومي عندما فقدت الاتصال، في حين أكد ديفيد أولسون، مدير عمليات الشركة، أن الرحلة أقلعت من أونالاكليت في الساعة 2:37 مساءً، بينما سجلت آخر إشارة للطائرة في الساعة الـ 3:16 مساءً فوق مضيق نورتون، وفقًا لبيانات "FlightRadar".

وأفاد جنود ولاية ألاسكا بأن الطائرة كانت تحمل تسعة ركاب وطياراً واحداً، وتم إبلاغ مركز تنسيق الإنقاذ في ألاسكا باختفاء الطائرة في الساعة الـ 4:00 مساءً.

وتواجه فرق البحث تحديات كبيرة بسبب الظروف الجوية السيئة، بما في ذلك العواصف الثلجية وضعف الرؤية، مما يعيق عمليات البحث الجوي. وتقوم فرق الإنقاذ بإجراء عمليات بحث نشطة على الأرض باستخدام آلات الثلج والمركبات الأخرى.