على عمق 10 كيلومترات.. زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

شفق نيوز/ اهتزت منطقة سيرام في إندونيسيا، مساء اليوم الأحد، إثر زلزال عنيف بلغت قوته 5.57 على مقياس ريختر.

وأعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (GFZ) أن زلزالا بقوة 5.57 درجة ضرب منطقة سيرام في إندونيسيا.

وأضاف المركز، أن "الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات".

يذكر أن زلزالا آخر بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب، الأربعاء الماضي، قبالة جزيرة سولاويزي الإندونيسية، من دون أن ترد تقارير عن إصابات أو أضرار.

ووفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قبالة سواحل مقاطعة شمال سولاويزي.

من جهتها، أعلنت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية، أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات، مشيرة إلى أنه لا خطر لحدوث تسونامي.