إعلام عبري يتحدث عن اتفاقية بين ترامب وبايدن ودول أوروبية على "تركيع إيران"

شفق نيوز/ كشفت مصادر دبلوماسية عن اتفاق أبرِم بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والحالي جو بايدن ودول أوروبية على تولي الإدارة الحالية تنظيف الساحة الشرق أوسطية من "أذرع إيران".

وأشارت قناة "مكان" الإسرائيلية نقلا عن المصادر إلى أنه "سيتم العمل على ذلك بالوسائل المناسبة، لا سيما في لبنان وسوريا. وحينما يتسلم ترامب الرئاسة تدخل المنطقة عصرا جديدا من الاستقرار تمهيدا للسلام والتطبيع، إذا سارت الرياح كما يشتهي أطراف الاتفاق".

وفي حديث لموقع المركزية اللبناني، اعتبرت المصادر أن "القرار بتركيع إيران من بوابة ما أصاب حزبها في لبنان، متخذ ولا عودة عنه".

وفي هذا السياق أوضحت المصادر أن "هجوم فصائل المعارضة السورية المسلحة على مواقع الجيش السوري بسرعة جنونية، مكنتها من السيطرة على مدينة حلب"، مضيفة أنه "قبل العشرين من يناير 2025، يفترض أن تصبح المنطقة نظيفة من لوثات إيران، ليتسلم ترامب الحكم ويبدأ في مشروع السلام الموعود".

ويوم الأحد الماضي، تعالت خلال مداولات عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقديرات مفادها أن إيران ستنقل قوات كبيرة إلى سوريا من أجل المساعدة في استقرار الأوضاع الأمنية.