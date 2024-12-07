إعلام عبري: إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسباً لسقوط نظام الأسد

شفق نيوز/ أكدت القناة 14 العبرية أن حكومة إسرائيل بدأت تستعد لاحتمال سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت القناة في تقرير اليوم السبت إن مجلس الوزراء الأمني اجتمع بشكل غير اعتيادي 3 مرات خلال 3 أيام على خلفية تطورات سوريا.

ونقلت القناة عن مصادر سياسية أن "استعدادات إسرائيل هدفها منع أي تدهور قد يؤثر على مستوطناتها".

وأضافت المصادر أن "إسرائيل تحافظ على حالة تأهب قصوى على أساس المتغيرات السياسية والعسكرية في سوريا".

وكانت إسرائيل قد نفذت سلسلة ضربات جوية استهدفت منشآت أسلحة كيميائية تابعة للحكومة السورية في غرب البلاد، وفق ما ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أمس الجمعة.

وأوضحت القناة العبرية، أن هذه العمليات جاءت في سياق جهود منع وقوع هذه الأسلحة في أيدي جماعات مسلحة أحرزت تقدماً ملحوظاً في الأيام الأخيرة من حلب باتجاه حماة وحمص.

وشنت الفصائل المسلحة الأسبوع الماضي، هجوما مباغتا سيطرت خلاله على كامل محافظة إدلب وحلب وحماة ووصلت أسوار مدينة حمص بالتزامن مع انهيار القوات الحكومية في جنوب البلاد وخروجها من درعا والسويداء.