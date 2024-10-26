إعلام: روسيا قدمت معلومات لإيران بشأن الهجوم الإسرائيلي

شفق نيوز/ كشف مصدر، صباح اليوم السبت، أن موسكو قدمت معلومات استخباراتية لطهران قبل بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران بساعات.

ونقلت سكاي نيوز عربية عن مصدرها، إن روسيا أبلغت إيران بوجود تحركات عسكرية أميركية وإسرائيلية، مشيرا إلى أن تقديم موسكو لهذه المعلومات جاء من "باب التعاون مع إيران والحد من التصعيد في المنطقة".

وبعد إعلان إسرائيل رسمياً بدء هجومها على إيران فجر السبت، كشف مسؤول دفاعي أميركي أن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة مسبقاً بالضربات، لكنه أكد أن واشنطن غير مشاركة في العملية، وفق فرانس برس.

وأعلنت إيران، اليوم السبت أن الهجمات الإسرائيلية عليها أوقعت "أضرارا محدودة" في بعض المواقع، وأشارت إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية في وقت سابق بأن عشرات المقاتلات شاركت في هجمات على أهداف في طهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج.