عقوبات أميركية على 275 شخصاً وشركة لتزويدهم روسيا بتكنولوجيا متطورة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، عن فرض عقوبات على عشرات الأشخاص والشركات، لتزويدهم روسيا بتكنولوجيا متطورة، مكنّتها من دعم آلتها الحربية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها فرضت عقوبات على 275 فردا وكيانا متورطين في تزويد روسيا بالتكنولوجيا والمعدات المتقدمة التي تحتاجها بشدة لدعم آلتها الحربية، بحسب موقع "الحرة".

وبالإضافة إلى تعطيل شبكات التهريب العالمية، يستهدف هذا الإجراء أيضاً المستوردين والمنتجين الروس المحليين للمدخلات الرئيسية وغيرها من المواد للقاعدة الصناعية العسكرية الروسية.

وفي بيان منفصل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "بعد الإجراءات غير المسبوقة التي سبق أن فرضناها بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على نحو 400 كيان وفرد مكنوا روسيا من شن حرب غير قانونية على أوكرانيا".

بدوره، قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن "الولايات المتحدة وحلفاءنا سيواصلون اتخاذ إجراءات حاسمة في جميع أنحاء العالم لوقف تدفق الأدوات والتقنيات الحيوية التي تحتاجها روسيا لشن حربها غير القانونية وغير الأخلاقية ضد أوكرانيا".

وبحسب البيان، تستهدف وزارة الخزانة أكثر من 150 شركة دفاعية ومعدات وتكنولوجيا وتصنيع وفضاء مقرها روسيا، تشتري أو تنتج منتجات عسكرية تامة الصنع أو مكونات رئيسية وآلات تمكن روسيا من بناء، أو صيانة الأسلحة التي تستخدمها ضد أوكرانيا.

ونشرت الخزانة قائمة بأسماء الشركات والمجموعات التي فرضت عليها العقوبات.لمحليين للمدخلات الرئيسية وغيرها من المواد للقاعدة الصناعية العسكرية الروسية.

وفي بيان منفصل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "بعد الإجراءات غير المسبوقة التي سبق أن فرضناها بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على نحو 400 كيان وفرد مكنوا روسيا من شن حرب غير قانونية على أوكرانيا".

بدوره، قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن الولايات المتحدة وحلفاءنا سيواصلون اتخاذ إجراءات حاسمة في جميع أنحاء العالم "لوقف تدفق الأدوات والتقنيات الحيوية التي تحتاجها روسيا لشن حربها غير القانونية وغير الأخلاقية ضد أوكرانيا.

وبحسب البيان، تستهدف وزارة الخزانة أكثر من 150 شركة دفاعية ومعدات وتكنولوجيا وتصنيع وفضاء مقرها روسيا، تشتري أو تنتج منتجات عسكرية تامة الصنع أو مكونات رئيسية وآلات تمكن روسيا من بناء، أو صيانة الأسلحة التي تستخدمها ضد أوكرانيا.

ونشرت الخزانة قائمة بأسماء الشركات والمجموعات التي فرضت عليها العقوبات.