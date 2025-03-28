عقوبات أمريكية على "الفريق المالي" لحزب الله

شفق نيوز/ أعلن الولايات المتحدة، يوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات لحزب الله اللبناني.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن العقوبات استهدفت الفريق المالي لحزب الله، "الذي يشرف على المشاريع التجارية وشبكات تهريب النفط التي تدر إيرادات له".

وأضافت الوزارة أن العقوبات شملت أفرادًا من عائلات مقربين من مسؤولين بارزين في حزب الله.

وأكدت الولايات المتحدة "التزامها بدعم لبنان من خلال كشف وتعطيل مخططات تمويل أنشطة حزب الله الإرهابية والتأثير الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة."

وأضافت الخارجية الأميركية: "لا يمكن السماح لحزب الله بإبقاء لبنان رهينة. وستواصل الولايات المتحدة استخدام الأدوات المتاحة لها حتى تتوقف هذه الجماعة الإرهابية عن تهديد الشعب اللبناني."

وأشارت إلى أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، الذي تديره الخارجية الأميركية، رصد مكافأة تصل إلى 10ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية لحزب الله.