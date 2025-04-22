عقوبات أمريكية جديدة على إيران وتأجيل المباحثات إلى السبت

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تأجيل مباحثات الخبراء التي كانت مقررة غدا الأربعاء إلى السبت باقتراح من سلطنة عمان.

ويأتي ذلك بالتزامن، مع إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة شملت أكثر من 10 شركات إيرانية.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان، انه "تقرر تأجيل مباحثات الخبراء التي كانت مقررة غدا الأربعاء إلى يوم السبت المقبل باقتراح من سلطنة عمان".

وأضافت، أن "المحادثات التقنية ستتزامن مع حضور رئيسي وفدي إيران والولايات المتحدة".

وعلى صعيد ذي صلة، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة شملت أكثر من 10 شركات إيرانية.

وأشار المكتب إلى "إدراج 12 شركة إيرانية مرتبطة بقطاعات الغاز والشحن، بالإضافة إلى عدد من المواطنين الإيرانيين، ضمن قوائم العقوبات الجديدة المفروضة على طهران".

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق من اليوم، أن إيران ليس لديها أي نية للتفاوض علنا على الإطلاق.

وكتب عراقجي في تدوينة على منصة (إكس): "عندما وافقت على إلقاء كلمة رئيسية في مؤتمر كارنيغي الدولي حول السياسة النووية، لم تكن إيران والولايات المتحدة قد حددتا بعد موعدا للجولة التالية من المفاوضات".

وأضاف، "مثلما أكدت في خطابي المعد مسبقا، فإن إيران ليس لديها أي نية للتفاوض علناً".