عقب لقاء ويتكوف.. اتصال هاتفي بين بوتين وترامب

شفق نيوز/ أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقب لقاء جمعه بستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئس الأمريكي.

وعقد ويتكوف محادثات مع بوتين في مدينة سان بطرسبرغ، تناولت جهود التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا، بالتزامن مع دعوة ترامب لروسيا إلى "التحرك".

وبُثت لقطات عبر التلفزيون الرسمي الروسي أظهرت بوتين وهو يستقبل ويتكوف في مكتبة سان بطرسبرغ الرئاسية، في مستهل المفاوضات.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "إزفستيا" الروسية مقطع فيديو يظهر ويتكوف وهو يغادر أحد الفنادق في سان بطرسبرغ، برفقة كيريل دميتريف، مبعوث بوتين للاستثمار، وفقًا لوكالة "رويترز".

وبرز ويتكوف كشخصية محورية في جهود التقارب المتقطعة بين موسكو وواشنطن، في ظل حديث روسي عن استثمارات مشتركة محتملة في القطب الشمالي، وفي قطاع العناصر الأرضية النادرة في روسيا.