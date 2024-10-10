إعصار "ميلتون" يضرب يابسة فلوريدا.. فيديو

شفق نيوز/ أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية (NHC)، فجر اليوم الخميس، أن إعصار "ميلتون" ضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية، كعاصفة من الفئة الثالثة.

وذكر المركز في بيان: "الإعصار "ميلتون" شديد الخطورة من الفئة الثالثة، يضرب قرب منطقة سيستاكي بفلوريدا... عاصفة خطيرة تهدد الحياة ورياح عاتية وفيضانات مفاجئة تضرب شبه جزيرة فلوريدا الوسطى".

وأضاف المركز أن سرعة الرياح القصوى عند وصول الإعصار تقدر بنحو 120 ميلاً في الساعة.

وأعلنت سلطات فلوريدا، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حالة الطوارئ في عشرات المقاطعات في الولاية، بسبب اقتراب إعصار "ميلتون".

واضطر أكثر من 5 ملايين شخص إلى مغادرة ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار "ميلتون"، وأصبحت عملية الإجلاء هذه واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولاية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ودعت السلطات سكان الولاية على التوجه إلى أقرب مراكز الإيواء وعدم السفر بعيدا. وبحسب إعلام محلي، فإن "الخراب يسود العديد من المناطق"، حيث أخذ السكان أوامر الإجلاء على محمل الجد.