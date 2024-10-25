عشرات القتلى والمفقودين بالعاصفة المدارية "ترامي" في الفلبين

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الفلبينية، يوم الجمعة، عن ارتفاع عدد القتلى الناجم عن العاصفة المدارية "ترامي" التي اجتاحت الفلبين الجمعة ليصل إلى 46 قتيلا و20 في عداد المفقودين.

وأوردت الحكومة بأن 240 ألف شخص تقريبا يلوذون بمراكز إجلاء، بالإضافة إلى وجود 7510 مسافرين عالقين في الموانئ وتم إلغاء 36 رحلة جوية اليوم.

وأمر رئيس البلاد فرديناند ماركوس الابن بتوجيه الدعم إلى المناطق الأشد تضررا.

وإلى ذلك، ذكرت هيئة الدفاع المدني أن الوفيات والإصابات التي تم الإبلاغ عنها حدثت بسبب انهيارات أرضية وفيضانات وحوادث أخرى ذات صلة بالعاصفة، وأغلبها في منطقة بيكول وسط البلاد التي تعرضت لأمطار غزيرة.

هذا، وضرب مركز العاصفة المدارية "ترامي" بطيئة التحرك، والمعروفة محليا باسم كريستين، جزيرة لوزون أمس الخميس برياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة تقريبا، وأفاد بعض المسؤولين المحليين بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال يوم واحد تعادل هطول أمطار لمدة شهرين.

ويشار إلى أن العاصفة تتحرك فوق بحر الصين الجنوبي اليوم وتتجه نحو فيتنام، لكن هيئة الأرصاد حذرت من أنها قد تعود وتتباطأ حركتها قبالة الساحل مباشرة الأسبوع المقبل بسبب نمطين قريبين للطقس.