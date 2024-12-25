عشرات العلويين يتظاهرون تنديداً بحرق مقام ديني في حلب

شفق نيوز/ تظاهر عشرات الآلاف من الطائفة العلوية، يوم الأربعاء، في مدن حمص واللاذقية وطرطوس والقرداحة في الساحل السوري تنديدا بحرق مقام ديني في حلب.

وأفاد موقع الحرة، أن المظاهرات الغاضبة جاءت بعد حرق مقام أبي عبدالله الحسين بن حمدان الخصيبي في حلب، وقتل 5 مدنيين من حراس المقام يوم أمس.

ولا يزال توحيد البلاد التي مزقتها الحرب، إضافة إلى وجود فصائل ذات ولاءات متباينة والعديد من الأقليات الدينية، يشكل تحديا أمام هيئة تحرير الشام التي أسقطت حكم الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر.

وتدرك الهيئة التي أعلنت فك ارتباطها بتنظيم القاعدة والنأي بنفسها عن الجماعات المتطرفة، أنها تخضع للتدقيق فيما يتعلق بطريقة تعاملها مع الأقليات مثل المسيحيين والأكراد والعلويين الذين ينتمي إليهم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ومع ذلك، تواجه الهيئة، المصنفة إرهابية في واشنطن، تحديا كبيرا يتمثل بوجود العديد من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى صفوفها أو صفوف الفصائل المتشددة، ومعظمهم من آسيا الوسطى.

وانتهى حكم بشار الأسد فجر الثامن من ديسمبر مع دخول فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بزعامة أحمد الشرع إلى دمشق.

وفر الرئيس السابق الذي حكم سوريا بقبضة حديدية لمدة 24 عاما، إلى روسيا إيذانا بنهاية أكثر من 50 عاما من حكم عائلة الأسد.