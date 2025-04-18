عرض أمريكي مغري أمام "حماس" مقابل مغادرة غزة

شفق نيوز/ أفادت القناة العبرية 14، يوم الجمعة، بأن حركة "حماس" رفضت عرضاً أمريكياً لطرد مقاتليها من قطاع غزة مقابل ملياري دولار.

وذكرت القناة، أنه "ليس من الغريب أن تتنازل الحركة عن مواقفها بسبب الأزمة المالية التي تتعرض لها".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت في وقت سابق، إن حماس تعاني من الفقر خلال الأيام الأخيرة، لدرجة أنها لا تستطيع صرف الرواتب لعناصرها، وخفضتها للنصف.

وأشارت إلى أن "بنك إسرائيل توقف منذ بداية الحرب عن ضخ الشيكل في قطاع غزة، ما خلق صعوبات في السيولة المالية، بالإضافة إلى تدمير العديد من فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي في غزة خلال الحرب".

وبحسب التقدير الأمريكي الذي أوردته الصحيفة فإن حجم التداول المالي في القطاع لا يتجاوز 3 مليارات دولار.