عراقجي يدعو دول المنطقة لتوحيد الصفوف لوقف "العدوان الإسرائيلي" على سوريا

شفق نيوز/ اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، "مكبلاً" وهو يراقب الوضع في سوريا، داعياً دول المنطقة للتعبئة وتوحيد صفوفها لوقف "العدوان الإسرائيلي" على سوريا.

وقال عراقجي، في تصريح نقلته قناة الجزيرة، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إنه "على دول المنطقة التعبئة الفورية وتوحيد صفوفها لوقف العدوان الإسرائيلي على سوريا".

ولفت عراقجي، إلى أن "الكيان الصهيوني احتل مزيدا من الأراضي السورية ودمر جميع البنى الدفاعية والمدنية فيها".

وأكد كذلك أن "مجلس الأمن أصبح مكبلا ومراقبا للوضع في سوريا بسبب عراقيل الولايات المتحدة".