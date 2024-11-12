إعدام مدان اغتصب وتحرش بـ 200 امرأة في إيران

شفق نيوز/ نفذ القضاء الإيراني، فجر اليوم الثلاثاء، حكم الاعدام شنقا بحق مدان كان قد اغتصب او تحرش 200 امرأة، حسبما أفادته وكالة "مهر" للأنباء.

وقالت الوكالة ، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق مدان يدعى "محمد علي سلامت" شنقا، فجر اليوم الثلاثاء بمدينة همدان، بعد ثبوت ارتكابه جريمة الاغتصاب.

وأضافت أنه تمت معاقبة المغتصب الذي تحرش بأكثر من 200 امرأة وفتاة في همدان على أفعاله.

وكان المتهم قد خدع ضحاياه في السنوات الماضية بحجة الزواج والصداقة والبعض بالقوة.