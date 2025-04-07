عبد الله بن زايد يستقبل جدعون ساعر في أبو ظبي (فيديو)

شفق نيوز/ استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في العاصمة أبوظبي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، لاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، إلى جانب مناقشة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستئناف اتفاق الهدنة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأكد بن زايد خلال اللقاء على أولوية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشددًا على دعم دولة الإمارات للجهود الدبلوماسية كافة، الهادفة إلى حماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.

وجدد الوزير الإماراتي التأكيد على الأهمية العاجلة لإيجاد أفق سياسي جاد لاستئناف المفاوضات، بما يحقق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين، مع التأكيد على ضرورة إنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة، وتكاتف جهود المجتمع الدولي لتلبية تطلعات شعوبها نحو الأمن والاستقرار.

وأشار إلى الأوضاع المأساوية التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة بذل كل الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية الملحة بشكل آمن ومستدام، ومن دون عراقيل.

كما شدد بن زايد على المواقف التاريخية الراسخة لدولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكداً التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، ومواصلتها تقديم الدعم الإنساني اللازم لتلبية احتياجاته.

واختتم بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة التطرف والكراهية والعنصرية، وتعزيز التعاون الدولي لنشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، باعتبارها مرتكزات أساسية لبناء مجتمعات آمنة ومستقرة ومزدهرة، وفق وكالة "وام" الإماراتية.