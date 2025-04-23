عباس يهاجم حماس بشدة ويطالبها بتسليم السلاح والرهائن "فوراً"

شفق نيوز/ هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الأربعاء، حركة حماس على خلفية ما يجري في قطاع غزة، فيما مطالبها بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية.

وقال عباس، خلال كلمة متلفزة في افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله، إن "الحركة مطالبة بتسليم الرهائن الإسرائيليين بهدف سد الذرائع التي تستخدمها إسرائيل لمواصلة عملياتها العسكرية في غزة".

واتهم عباس الحركة، بـ "أنها وفّرت ذرائع للاحتلال الإسرائيلي لارتكاب الجرائم في قطاع غزة"، مستطرداً بالقول "أنا الذي أدفع الثمن وشعبي، ليس إسرائيل".

وطالب عباس، بـ "إنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عام 2007"، مؤكداً أن "الحل يكمن في وحدة الصف الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".