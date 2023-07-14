"عالج الرئيس من السرطان بعد الثورة".. وفاة طبيب حسني مبارك

شفق نيوز/ نعت أوساط طبية مصرية، يوم الحمعة، وفاة الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني.

وكان الدكتور عبد القادر الطبيب المعالج لعدد من المسؤولين والشخصيات العامة، على رأسهم الرئيس الأسبق حسني مبارك والفنان الراحل أحمد زكي.

ونعى عدد من الأطباء من بينهم الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية الدولية للأورام الدكتور عبد القاد حيث قال: "صدمة كبيرة.. أخي الكبير العالم المحترم الأستاذ الكبير د. ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بقصر العيني في ذمة الله".

كما نعى قسم طب الأورام بمعهد أورام طنطا الدكتور الراحل".

ويعد الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام، الطبيب المعالج للرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وأكد عبد القادر حينها، أن مبارك شُفي تمامًا من الورم بعد استئصاله عام 2011، مشيرًا إلى أنه تابع حالة مبارك عقب استئصال الورم للتأكد من سلامته.

وأضاف عبد القادر، أن الرئيس الأسبق أيضًا كان يعاني من خشونة في الركبتين، أدت إلى ضعف عضلات ساقيه تسببت في تأثر قدرته على المشي.

وأشار طبيب الرئيس الراحل، أن مبارك كان مصابًا بالرجفان الأذيني، وهو عدم انتظام ضربات القلب بين الحين والآخر، ما يتسبب في وجود اضطراب في ضربات القلب قد ينجم عنها مخاطر عديدة تصل إلى فشل القلب والسكتات الدماغية.