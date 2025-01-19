عاصفة "ثلجية" خطيرة تجتاح أميركا والسلطات تستنفر

شفق نيوز/ تشهد الولايات المتحدة، انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، وسط تحذيرات من اجتياح عاصفة ثلجية خطيرة الأمر الذي دفع حكام عدد من الولايات إلى إعلان حالة الطوارئ.

وأعلن حاكم نيوجيرسي الأمريكية فيل مورفي، حالة الطوارئ في الولاية، حيث ستشهد المنطقة عاصفة شتوية وثلوج كثيفة ودرجات حرارة منخفضة خطيرة من الاثنين إلى الأربعاء.

وذكر مكتب مورفي، أنه "من المتوقع أن تصل تراكمات الثلوج من 8 إلى 12 بوصة في أجزاء من الولاية، مع برودة شديدة"، متوقعاً أن "تتسبب عاصفة شتوية قوية بثلوج كثيفة ابتداء من صباح اليوم الأحد، مع درجات حرارة منخفضة بشكل خطير يوم الاثنين، تستمر حتى يوم الأربعاء".

وختم البيان، "كما هو الحال دائما، أحث جميع سكان نيوجيرسي على توخي الحذر واتباع جميع بروتوكولات السلامة والبقاء بعيدا عن الطرق ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية".

من جهة أخرى، قرر حاكم لويزيانا، جيف لاندري، إعلان حالة الطوارئ، تحسُّبا للطقس الشتوي، ودعا سكان لويزيانا إلى الاستعداد ومراقبة توقعات الطقس.

ودفعت التوقعات بتساقط الثلوج ودرجات الحرارة المتجمدة المسؤولين في بالتيمور إلى إلغاء موكب مارتن لوثر كينغ جونيور السنوي في المدينة الذي كان من المقرر تنظيمه يوم الاثنين.

كما دفعت برودة الطقس المتوقعة في واشنطن العاصمة إلى نقل حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى القاعة المستديرة في مبنى الكابيتول الأميركي.

ومثلما حدث في وقت سابق من هذا الشهر، فإن هذه الموجة الباردة الأخيرة تأتي جراء اضطراب في الدوامة القطبية، وهي حلقة الهواء البارد التي عادة ما تكون محصورة حول القطب الشمالي.