عادت العلاقات.. الشرع يوجه دعوة إلى أمير قطر لزيارة سوريا

شفق نيوز/ أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الملقب بأبو محمد الجولاني، يوم الاثنين، أن قطر أبدت اهتمامها بالاستثمار في قطاعات من بينها الطاقة في سوريا بالمستقبل القريب.

وقال الشرع، عقب اجتماع مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، إنه دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة سوريا.

ونقلت وسائل إعلام سورية عن الشرع قوله: "سنبدأ تعاونا استراتيجيا واسعا مع قطر خلال الفترة القادمة ونسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في كافة المجالات".

وتابع: "قطر لها أولوية خاصة في سوريا لمواقفها المشرفة تجاه الشعب السوري، ومشاركة قطر في المرحلة القادمة ستكون فعالة ومهمة"، مردفاً: "العلاقات بين الدوحة ودمشق ستكون أفضل مما كانت في السابق".

وشهدت العاصمة السورية دمشق خلال الأيام الماضية وصولا للعديد من الوفود العربية والدولية لمناقشة مستقبل البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.