ظريف يكشف دوافع استقالته ويوجه رسالة للإيرانيين

شفق نيوز/ قال محمد جواد ظريف، يوم الاثنين، إن إهانات وافتراءات وضغوطا غير مسبوقة واجهها خلال الأشهر الستة الماضية، دفعته للاستقالة من منصب نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية.

وكتب ظريف في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" بعد إعلان استقالته من منصبه: "آمل أن يؤدي استبعادي إلى إزالة العقبات أمام إرادة الشعب ونجاح الحكومة".

وأشار إلى أنه "التقى رئيس السلطة القضائية، الذي أوصى بعودته إلى الجامعة لتخفيف الضغوط عن الحكومة، وهو ما وافق عليه فورا".

وتابع ظريف: "لطالما كان خادما للوطن ولم يهرب من المصاعب، وأنه طوال أكثر من 40 عاماً، واجه حملات التشويه بصمت حفاظا على المصلحة الوطنية".

وختم ظريف رسالته بتوجه "اعتذاره للشعب الإيراني عن أي تقصير خلال فترة خدمته"، معبرا عن دعمه المستمر للرئيس، ومتمنيا النجاح لحكومته.

واستقال ظريف، أمس الأحد، بعد عزل وزير الاقتصاد والمالية عبد الناصر همتي، عقب استجوابه صباحاً من قبل البرلمان.