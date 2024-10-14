طيران مسير عراقي يقصف غور الأردن.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة العراقية"، يوم الاثنين، عن قصف هدف اسرائيلي وصفته بأنه "حيوي" في منطقة غور الأردن.

وفي بيان صادر عنها، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أن مقاتليها نفذوا هجوماً على هدف حيوي في غور الأردن بالأراضي المحتلة، فجر اليوم الاثنين، باستخدام الطائرات المسيّرة".

وأوضحت المقاومة أن هذا الهجوم يأتي في إطار مواصلة نهجها في مقاومة الاحتلال، دعماً للشعبين الفلسطيني واللبناني، ورداً على المجازر التي يرتكبها "الكيان الغاصب" ضد المدنيين من النساء والأطفال وكبار السن.

وأمس الاحد، أعلنت الفصائل المسلحة في العراق استهداف هدف حيوي لإسرائيل في الجولان المحتل مرتين خلال ساعات، باستخدام الطيران المسيّر.

وتعلن "المقاومة في العراق" بشكل متكرر استهداف مواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتنشر وكالة شفق نيوز مقطع فيديو تم بثه عبر منصات تابعة لفصائل المقاومة في العراق، يُظهر جانباً من العملية التي تم تنفيذها في إطار الهجوم على هدف حيوي في غور الأردن.