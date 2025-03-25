طهران: لم نرد بعد على رسالة ترامب بشأن الاتفاق النووي

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، أن إيران لم ترد بعد على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي.

وقال عراقجي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرمني، أرارات ميرزويان: "لم نرد بعد على رسالة الرئيس الأمريكي، حيث يجري تطوير وبحث الرد، وسيتم تقديمه في الوقت المناسب".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح في أوائل آذار/ مارس بأنه وجه رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، معرباً فيها عن رغبته في التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران بشأن برنامجها النووي.

كما أشار ترامب إلى أن واشنطن تدرس خيارين محتملين لحل الأزمة النووية الإيرانية، إما عبر المسار العسكري أو من خلال المفاوضات الدبلوماسية، مؤكداً أنه يفضل الحل الدبلوماسي.

يُذكر أن إيران وقعت في عام 2015، اتفاقاً نووياً مع المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، يقضي بتخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق خلال الولاية الأولى لترامب في 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران، ما أدى إلى تصعيد التوتراتبينالبلدين.