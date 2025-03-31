طهران: ردنا على رسالة ترامب وصل واشنطن

شفق نيوز/ أكدت إيران أن ردها على الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وتمت مراجعته.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الاثنين، إن الرسالة التي وجهتها إيران إلى الرئيس ترامب قد وصلت إلى وجهتها وتمت مراجعتها، وذلك وفقا لمعلومات حصلت عليها طهران من سلطنة عُمان، التي كانت الوسيط في إيصال الرسالة.

وفيما يتعلق بسبب استعداد إيران للتفاوض غير المباشر بدلاً من المباشر، أوضح عراقجي أن ذلك يعود إلى التهديدات المستمرة التي تواجهها بلاده من قبل واشنطن، مضيفًا: "نحن مستعدون للتفاوض على أساس الاحترام وليس على أساس الوعيد والتهديد".

ويوم الخميس الماضي، أعلن الوزير عراقجي أن طهران سلمت سلطنة عمان رسالة تتضمن ردها على رسالة بعثها ترامب إلى المرشد علي خامنئي في الـ7 من شهر آذار/ مارس الجاري، بهدف الدخول في مفاوضات نووية.

من جانبه، أكد المرشد الأعلى علي خامنئي، خلال خطبة عيد الفطر، أنه لا يتوقع هجوماً أمريكياً أو إسرائيلياً على إيران، لكنه حذر من أن أي اعتداء سيقابل برد قوي وموجع.

وتأتي تصريحات خامنئي بعد يوم واحد من تهديد الرئيس الأمريكي ترامب، بفرض عقوبات ثانوية وحتى تنفيذ ضربات جوية ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.