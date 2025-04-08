طهران توضح أسباب اختيار المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، تفضيل بلاده الانخراط في مباحثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، إن "المحادثات غير المباشرة تتيح مناقشات حقيقية ومثمرة، وطهران ملتزمة بهذا الإطار لضمان مسار تفاوضي بنّاء".

وأضاف عراقجي، أن "الجانب الإيراني يفضل هذا النمط من الحوار لتجنب محاولات فرض الإرادة والضغوط الأميركية، والتي غالباً ما ترافق اللقاءات المباشرة".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي أكد، يوم أمس الاثنين، استعداد بلاده لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، عبر وساطة سلطنة عُمان.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف في تصريحات سابقة عن إرساله رسالة إلى المرشد الإيراني بشأن التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي.

وأوضح ترامب، أن واشنطن تدرس طريقين لحل الأزمة، العسكري والدبلوماسي، لكنها تعطي الأولوية للمفاوضات، في إشارة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية لحل الخلافات النووية.

وتوصلت كل من إيران، وبريطانيا، وألمانيا، والصين، وروسيا، وأمريكا، وفرنسا، في عام 2015، إلى اتفاق نووي، تضمن تخفيف العقوبات على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، وأعادت فرض العقوبات على إيران، ما دفع طهران إلى تقليص تدريجي لالتزاماتها النووية والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم.